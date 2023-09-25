При участии GeForce RTX 4090 и Windows 11

С выходом Ryzen 7 5800X3D компания AMD задала вектор развития игровых процессоров. Применение огромных размеров кэш-памяти 3-го уровня благоприятным образом отразилось на количестве FPS.

6-гигагерцовые 500-ваттные "печки" от "синих" не смогли уверенно противостоять нашествию новых технологий. Возможно, в том числе и поэтому Intel заявила, что в будущем ее CPU также будут использовать систему вертикально интегрированного L3-кэша.

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Новое поколение Ryzen закрепило успех AMD на рынке топовых геймерских ПК. Как показали последние тесты зарубежных специалистов, флагманский Ryzen 9 7950X3D просто не оставляет шанса самым заряженным Core i9 13-го поколения.

В более полно раскрывающем характер процессоров разрешении 1080p, подвергнутый андервольтингу и затюненный с помощью функции PBO представитель "красного лагеря", фактически, аннигилировал разогнанный "в щи" Core i9-13900KS. Средняя демонстрируемая Ryzen 9 7950X3D частота кадров составила 235 FPS, в том время как в паре с Core i9-13900KS видеокарта GeForce RTX 4090 смогла отрисовать всего 213 FPS. Таким образом, преимущество детища AMD над оппонентом составило более 10%.

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Примечательно, что Ryzen 9 7950X3D в том числе обошел более-менее производительный Core i9-12900K на целых 37%. А также народный Core i5-12400, который отстал на внушительные 65%. В общем, получается, что максимальный FPS в играх в настоящий момент обеспечивает продукция "красного лагеря".