Наравне с флагманскими моделями от именитых производителей

Бурное развитие электронной промышленности Поднебесной дошло до того, что теперь быструю оперативную память DDR5 можно приобрести практически за сущие копейки. Широко известная в узких кругах энтузиастов компания KingBank снизила цены на комплект ОЗУ DDR5-6400 CL32, который на популярной китайской торговой площадке теперь стоит дешевле 8900 рублей. Таким образом, за цену средненькой DDR4 мы получаем DDR5, которая составляет уверенную конкуренцию продукции Patriot, G.Skill, Kingston и других брендов.

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Всё прогрессивное сообщество компьютерных энтузиастов в курсе о невероятном потенциале чипов Hynix A-die, позволяющем достигать высоких результатов при разгоне ОЗУ. Аналогичная память установлена и в описываемых KingBank'ах. Об этом упоминается как в карточке товара, так и на самой упаковке. Кроме того, чипы прекрасно определяются программой OCCT как Hynix A-die версии 4.1. Ну, и, на принадлежность к топовому сегменту указывают продемонстрированные результаты.

При разборке можно обнаружить, что схема управления питанием, датчик SPD и банки памяти имеют прямой контакт с термопрокладкой, прижим также присутствует. XMP планок характеризуется частотой 6400 Мгц при CAS Latency, равном 32 циклам. К сожалению, профиль настроен так, что в автоматической режиме даже флагманские материнские платы выставляют вторичные и третичные тайминги не самым лучшим образом.

С процессором Core i9-13900K из коробки задержки составляют примерно 64,6 нс, а напряжение 1,41 В. После 20 минут стресс-тестирования датчик температуры показал около 58 гр. Данный показатель располагается у верхней границы нормы.

В разгоне KingBank'и достигают стабильных 7600 МГц при стоковом CAS Latency. Правда, приходится существенно повышать напряжение. Для снижения температур и стабилизации работы памяти рекомендуется задействовать дополнительное охлаждение в виде корпусного вентилятора.

Тестирование в Shadow of the Tomb Raider показывает прирост средней частоты кадров в 12,4%, при ручном повышении частот и настройке задержек. По итогу, учитывая стоимость комплекта и применение в нем топовых компонентов, можно сделать вывод, что KingBank DDR5-6400 CL32 Hynix A-die в настоящий момент значительно опережает все существующие на рынке модели по соотношению "цена / производительность" и может применяться в топовых геймерских системах.

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Источник: Техно-Грааль