Продолжается структурная трансформация экономики

Тарифы на газ для граждан РФ поднимутся, и это будет рекордное повышение цен за последние 11 лет. Рост стоимости голубого топлива необходим для наполнения бюджета ПАО "Газпром", потерявшем 3/4 выручки на рынке Европы, отмечают аналитики.

С июля 2024 цены на газ для всех потребителей кроме физлиц, увеличатся на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%, что согласуется с прогнозом социально-экономического развития страны.

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Получается, что за несколько лет газ для россиян подорожает на 20%, хотя в прошлом году тарифы уже были проиндексированы, на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году пересмотр цен не проводился.

В Минэнерго заявили, что рост тарифов на газ и электроэнергию объясняется повышением издержек производителей и поставщиков. Вероятно, экспортные потери Газпрома и вовсе не удастся полностью покрыть, поскольку прибавка к ценам превосходит прогнозируемый уровень инфляции всего на 1%.

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Также можно добавить, что россиянам положена компенсация за услуги ЖКХ, если они относятся к льготникам или траты на коммуналку превосходят установленный законом уровень.