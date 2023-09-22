Ранее приоритет отдавался содержимому, созданному людьми

Несмотря на то, что внешне поисковик Google слабо меняется с течением времени, "под капотом" у него практически ежедневно происходят метаморфозы, влияющие на отображаемые результаты запросов. Недавнее обновление алгоритмов коснулось так называемой службы "полезного обновления контента".

В ее функции входит поиск на сайтах малозначимого содержимого, имеющему низкую ценность, и не особо полезного для людей, с целью использования его в алгоритмах ранжирования поиска Google.

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Эффект от данного изменения был мгновенно идентифицирован веб-мастерами, которые развернули жаркую дискуссию по поводу внедрения новшества. По их словам, Google начал продвигать "дерьмо, созданное искусственным интеллектом", вместо длинного, хорошо написанного и изученного контента. Владельцы сайтов столкнулись с внезапным и существенным падением читательской аудитории и трафика. В то же время посты, которые совершенно очевидно были сгенерированы с помощью ИИ, опережали по рейтингу созданные людьми.

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Google со своей стороны полностью отрицает какое-либо возможное влияние обновления на поисковую выдачу. Что интересно, ранее на страницах поисковика указывалось, что контент "написан людьми и для людей". Теперь же он просто "создан для людей". Компания перестала противодействовать появлению созданного ИИ содержимого, поскольку не представляется возможным отличить текст, созданный роботом от написанного человеком.