Intel закрепила статус лидера индустрии

Корпорация Intel продолжает радовать геймеров, выпуская все более новые продукты, включая процессоры экстремального уровня. В этот раз на свет явили фантастически быстрый Core i9-14900KF, рассчитанный на искушенных энтузиастов.

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Хотя полноценный выход Core i9 K-серии состоится 17 октября, в Интернет уже попали сведения о демонстрируемом Core i9-14900KF потенциале. Так, в знаменитом тесте Passmark, включающем сравнение огромного множества CPU, новинка без малейших проблем смогла занять первое место в рейтинге однопоточной производительности.

Самый быстрый десктопный CPU на планете Земля набрал фантастические 4939 баллов, против 4316 у ближайшего конкурента в лице Ryzen 9 7950X. Таким образом разрыв между оппонентами составил внушительные 14,4%.

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В результате, процессоры серии Core закрепили статус лучших универсальных решений для настольных ПК. Новейший Core i9-14900KF обеспечивает максимальную отзывчивость в ОС и приложениях, экономя драгоценное время.