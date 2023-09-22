Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Высокоскоростная DDR5-8000 не имеет смысла — DDR5-4800 отстает от нее менее, чем на 7%
Преимущество по соотношению цена / производительность за последней

реклама

Многие в погоне за высоким FPS тратят безумные деньги на компьютерные комплектующие, которые якобы относятся к числу элитных и высокопроизводительных. Примером может послужить оперативная память DDR5, разброс частот которой колеблется в диапазоне от 4800 до 8000 МГц и выше. Может показаться, что более разогнанная с завода DDR5 дает существенный прирост скорости всей системе, однако последние тесты говорят об обратном.

реклама

Портал Tom's Hardware провел исследование по оценке производительности нескольких десятков комплектов памяти DDR5 в популярных программных пакетах, включающих Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 7-Zip, Handbrake x265, а также в тестах в Cinebench R23, Corona Benchmark, LuxMark и Y-Cruncher.

В результате выяснилось, что среднегеометрические результаты сильно отличающихся по частоте планок памяти довольно близки друг к другу. Например, высокоскоростная, DDR5-8000, ориентированная на энтузиастов, набрала 3345 баллов. В то же время, являющаяся базовой по стандарту JEDEC, DDR5-4800, отстала от нее всего на 6,76%.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Колоссальная разница в цене между DDR5-8000 и DDR5-4800 при совсем небольшом преимуществе первой намекает на отсутствие необходимости тратить огромные средства при выборе ОЗУ. Даже самая дешевая DDR5 обеспечит производительность, близкую к топовой.

#ddr5 #озу #ram #ddr5-4800 #ddr5-8000
Источник: tomshardware.com
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Huawei применила чипы RAM и NAND компании SK Hynix в Mate 60 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
6
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
4
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
3
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
1
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
2
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
3
Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, защищающие национальные интересы
+
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
14
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
ВКС России стали применять планирующие бомбы для уничтожения мостов
1
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Результаты тестирования защитника Microsoft, антивируса Касперского и McAfee стали хуже
3
В российских больницах и поликлиниках могут ввести масочный режим
+
Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года
1
Тесты процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy показали увеличение мощности на 49%
2

Популярные статьи

Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
28
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
39
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
92
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
34

Сейчас обсуждают

SmaSheR
12:59
Да всегда были игрушки, которые лучше работают на AMD/ATi, но систематических улучшений в этом плане не много.
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Umid Xaydarov
12:58
ты нуб скоро в хонкай онлайн pvp добавят. я тя уничтожу. мой рогатый тя на рога посадит
За что в интернете не любят "нефанатов"
Oleg Tereshkin
12:58
Ты долбаёб если так считаеш ,они на свой перешли потому что так выгоднее ! Не ,конечно фанатики все долбаебы ,но красные вообще конченые 🤣 просто взгляд со стороны ,мне пох на названия я железки выби...
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Олег Тимофеев
12:56
А дальше не имело смысла держать затык с Цирконом и моя страна получила не только,, Кинжал" но и Циркон вот таков был выход России на гиперзвук. И вся эта комбинация была чисто волантьерской программ...
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
SmaSheR
12:55
У Nvidia много программ обучения, методических рекомендаций, семинаров и т.п, у АМД с этим гораздо хуже. В результате большинство "разрабатывает под зеленых", не рейтрейсингом единым. Про потребительс...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Umid Xaydarov
12:52
я бы там побухал
За что в интернете не любят "нефанатов"
Manager
12:51
Фотография красивая. Был в Шерегеше на трейле в этом году. Виды необыкновенные.
За что в интернете не любят "нефанатов"
Десница Императора
12:50
Шеша говорит на азербаджанско-хохлятском суржике.
За что в интернете не любят "нефанатов"
Apsheronsky tchai
12:50
За что в интернете не любят "нефанатов"
Pustotnik
12:50
Столетиями... какое OpenCL на маках? Вы в коме последние 10 лет что-ли пролежали? Ну и работать на Премьере на мак оси, это надо быть извращенцем каким-то... зачем платить каждый месяц, когда купил FC...
За что в интернете не любят "нефанатов"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем