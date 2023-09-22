Преимущество по соотношению цена / производительность за последней

Многие в погоне за высоким FPS тратят безумные деньги на компьютерные комплектующие, которые якобы относятся к числу элитных и высокопроизводительных. Примером может послужить оперативная память DDR5, разброс частот которой колеблется в диапазоне от 4800 до 8000 МГц и выше. Может показаться, что более разогнанная с завода DDR5 дает существенный прирост скорости всей системе, однако последние тесты говорят об обратном.

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Портал Tom's Hardware провел исследование по оценке производительности нескольких десятков комплектов памяти DDR5 в популярных программных пакетах, включающих Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 7-Zip, Handbrake x265, а также в тестах в Cinebench R23, Corona Benchmark, LuxMark и Y-Cruncher.

В результате выяснилось, что среднегеометрические результаты сильно отличающихся по частоте планок памяти довольно близки друг к другу. Например, высокоскоростная, DDR5-8000, ориентированная на энтузиастов, набрала 3345 баллов. В то же время, являющаяся базовой по стандарту JEDEC, DDR5-4800, отстала от нее всего на 6,76%.

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Колоссальная разница в цене между DDR5-8000 и DDR5-4800 при совсем небольшом преимуществе первой намекает на отсутствие необходимости тратить огромные средства при выборе ОЗУ. Даже самая дешевая DDR5 обеспечит производительность, близкую к топовой.