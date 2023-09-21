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Razg0n
Чтобы купить новенький iPhone 15 Pro россиянину нужно работать 2 месяца, а американцу всего неделю
Очевидно, что в США оплате труда придается чересчур большое значение

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Аналитическое агентство Picodiо публиковало обновленный индекс iPhone, показывающий, сколько дней нужно работать в разных странах, чтобы позволить себе свежевышедший смартфон от Apple.

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Согласно представленным данным гражданам Швейцарии iPhone 15 Pro обходится дешевле всего, а жителям Турции, наоборот, дороже. Последний факт обусловлен довольно высокими пошлинами в стране, из-за которых итоговая стоимость девайса доходит до 3500$.

Россиянам в этом отношении повезло больше. Заполучить iPhone 15 Pro себе в руки можно всего за 46 дней или 2 месяца, поскольку средняя продолжительность рабочего месяца составляет 183 часа или 23 дня.

Впрочем, рядовой американец может купить флагманский iPhone гораздо быстрее, примерно за 5,3 дня или чуть больше стандартной рабочей недели. Из этого можно сделать вывод, что труд в США значительно переоценен.

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Подобный дисбаланс между количеством работы и получаемой зарплатой в перспективе может отразиться на всей экономике Америки и привести к утрате доминирования доллара в мировой финансовой системе.

#apple #iphone #iphone 15 #iphone 15 pro
Источник: 4pda.to
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