Невероятный уровень работы над игровым продуктом

Компания Ubisoft не собирается останавливать конвеер по выпуску новых частей франшизы Assassin's Creed. Уже совсем скоро, а именно 5 октября, мир увидит Assassin's Creed Mirage, в котором разработчики вернутся к истокам, отказавшись от чересчур масштабного игрового мира в пользу большего внимания к боевым механикам.

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Опубликованные системные требования игры оказались довольно снисходительными к геймерам с не блещущими производительностью ПК. Минимально допустимые 30 FPS в разрешении 1080p и на минимальных настройках можно получить на GeForce GTX 1060 6 ГБ, Radeon RX 570 4 ГБ или Intel Arc A380.

Для 60 кадров секунду в сочетании с высоким пресетом потребуется GeForce GTX 1660 Ti или ее аналог GeForce RTX 3050. GeForce RTX 2070, она же GeForce RTX 3060, откроет дверь к разрешению 1440p. А для покорения 4K "ультра" будет достаточно GeForce RTX 3080 / GeForce RTX 4070.

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Также для запуска игры нужны скромные 8 ГБ ОЗУ и процессор уровня Core i5-8400 или Ryzen 1600. Из актуальных CPU схожую с ними скорость демонстрирует Core i3-10100. Кроме прочего, Assassin's Creed Mirage экономит место на диске, занимая всего 40 ГБ.