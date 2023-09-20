До чего дошел прогресс, до невиданных чудес

Азиатский техно-ресурс HKPEC сообщает, что некий гражданин приобрел в американской розничной сети Best Buy флагманский Core i9-13900K, однако процесс его эксплуатации пошел не по плану. Придя домой пользователь установил процессор в материнскую плату и включил ПК, но система не подала признаков жизни.

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Озадаченный покупатель извлек CPU, внимательно его рассмотрел и обнаружил под теплораспределительной крышкой следы черного силикона. Так как возврат товара был связан с определенными сложностями, юзверь решил демонтировать металлическую часть и с удивлением обнаружил отсутствие под ней процессорного кристалла. Таким образом, владелец "попал" примерно на 570$ и 55000 р.

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Ранее произошел похожий случай, когда с Amazon был куплен Core i9-13900K, на поверку оказавшийся Core i7-13700K с замененным теплораспределителем. А в 2017 году предприимчивый умелец реализовал процессор для сокета LGA 775 под видом Ryzen 1700, набив на крышке соответствующую маркировку.