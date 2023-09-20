Минорное обновление платформы LGA 1700

Весь прогрессивный мир готовится к переходу на платформу LGA 1851, в том числе и компания Intel. Так, во Всемирную паутину просочились скриншоты из программы CPU-Z, которая демонстрирует характеристики грядущего обновления линейки среднепроизводительных CPU от "синих" в лице Core i5-14400.

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Как видно, инженерный образец может похвастаться наличием 6 P и 4 E-ядер, а также 20 МБ L3-кэшем. Получается, что новинка будет не сильно отличаться от Core i5-13400, обладающего аналогичными характеристиками.

Core i5-14400 имеет два степпинга, C0 и B0, таким образом, шестиядерник Intel получает путем урезания разных моделей старших процессоров. C0 обычно можно встретить в BOX-версиях с кулером Laminar, а B0 поставляется сборщикам ПК. Отмечается, что, хотя иногда разные версии одного и того же CPU могут иметь отличающийся объем кэша, в случае с Core i5-14400 последний не будет изменяться.

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В общем, Core i5-14400 не обещает изменить расклад сил в среднем сегменте. Но при этом он может стать неплохим вариантом для апгрейда с Core i3-12100 или более младших "камней".