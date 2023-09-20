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Razg0n
В отечественном мониторе нашли процессор-пустышку — он нужен для попадания в список импортозамещения
Изобретательность наших Кулибиных не знает границ

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Россия уверенно идет по пути замещения иностранной продукции на отечественную, в стороне не осталась и компьютерная техника. К сожалению, не всегда разработки российских компаний оказываются передовыми в индустрии.

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Например, выяснилось, что в мониторе LIGHTCOM V-Max ПЦВТ.852859.300, созданном компанией "Миландр" из Зеленограда, присутствует процессор-пустышка, который на самом деле не отвечает ни за какие функции. В процессе изучения новинки российский энтузиаст заменил его на кусок проволоки, и монитор продолжил работать как ни в чем не бывало.

Электронный компонент, который производитель описывает в качестве основного в характеристиках устройства, был установлен исключительно для соответствия LIGHTCOM V-Max ПЦВТ.852859.30 требованиям Минпромторга, при которых он может быть закуплен в госструктуры. Реальную работу выполняет тайваньский Realtek RTD2525AR, который заботливо скрыт под радиатором.

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В настоящее время 27" 1080p LIGHTCOM V-Max продается в российской рознице за 53000 р. За аналогичную сумму можно приобрести 34" 4K монитор с частотой 144+ Гц.

#монитор #импортозамещение
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