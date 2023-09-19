За счет усовершенствованного дизайна GPU

Корпорация NVIDIA продолжает выступать локомотивом всего рынка графических ускорителей, разрабатывая все более мощные решения для требовательных геймеров. Инсайдер Panzerlied, ранее выдававший правдивую информацию, опубликовал предварительные характеристики GPU GB102 на архитектуре Blackwell, который будет устанавливаться на флагманскую GeForce RTX 5090.

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Ожидается, что количество CUDA-ядер увеличится на 46% с 16384 до 24000, тактовая частота в режиме автоматического ускорения вырастет на 15% с 2,5 до 2,9 ГГц, а объем L3 кэша на 78% с 72 до 128 МБ. Также произойдет отказ от памяти GDDR6X в пользу новейшей GDDR7 с 512-битной шириной шины и частотой в 32 ГГц, что на 52% больше, чем у GeForce RTX 4090. Таким образом, в сумме GeForce RTX 5090 будет превосходит предшественницу примерно на 70%.

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Кроме прочего, говорится о сохранении монолитной компоновки GPU в продуктах потребительского класса. В то же время, решения, ориентированные на ЦОД впервые будут применять многочиплетную компоновку. Приведенные Panzerlied данные подтверждает известный инсайдер Kopite7kimi.