Кремниевый бюджет не резиновый

До недавнего времени AMD и NVIDIA занимались своим прямым делом, а именно созданием графических ускорителей для геймеров всех мастей. Однако, развитии ИИ породило новый сегмент рынка, который стал для обоих производителей гораздо выгоднее.

Жалкие копейки с продаж видеокарт стали меркнуть перед гигантскими доходами с реализации ускорителей вычислений. Нескончаемый и растущий поток клиентов только усилил аппетиты обоих вендоров.

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Глядя на заработанные NVIDIA 10 млрд долларов, AMD также решила урвать с барского стола свой кусок. Но, поскольку производственные мощности компании довольно ограничены, то ей пришлось принять решение об отмене выпуска флагманских GPU Navi 41 и Navi 42, место которых на конвейере займут вожделенные FPGA и GPGPU.

Таким образом, топовые видеокарты из будущей линейки NVIDIA GeForce RTX 5000 останутся без конкурентов, как это было в случае с AMD Polaris и RDNA1. Данный факт, в сочетании с наложением выхода новинок от "зеленых" на бум майнинга и прочими макроэкономическими факторами, могут взвинтить стоимость гипотетической GeForce RTX 5090 до 1 млн рублей и более.