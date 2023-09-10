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Опубликован полный модельный ряд и характеристики процессоров Intel Core 14-го поколения
Органичное продолжение Core 13

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В этом месяце должен состояться долгожданный анонс процессоров Intel Core 14-го поколения, построенных на архитектуре Raptor Lake Refresh. Новые CPU будут представлять из себя обновление предыдущей линейки с изменениями в частотах и, в определенных случаях, в количестве ядер.

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Intel как обычно планирует выпустить довольно широкий ассортимент процессоров для различных сегментов. Список начинается с модели 300, имеющей фиксированный TDP в 46 Вт. Она будет оснащена технологией Hyper-Threading и заменит собой Celeron и Pentium, так что рынок, наконец, покинут двухпоточные CPU.

Что же касается более старших решений, то их конфигурация, в целом, не претерпит значительных изменений. Слухи о поддержке стандарта DDR5-6400 не подтвердились, новинки все так же будут поддерживать максимум DDR5-5600. Но, вероятно, что модернизированный контроллер памяти позволит им достигать бо́льших тактовых частот посредством разгона, по сравнению с Raptor Lake.

Больше подробностей мы узнаем 19 сентября, когда на мероприятии Innovation будут анонсированы модели с приставками K и KF. Гражданские версии появятся в начале следующего года, тогда же выйдет и самый быстрый CPU для настольных ПК — Core i9-14900KS с частотой 6,2 ГГц и базовым TDP в 150 Вт.

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#intel #процессор #lga 1700 #core #2023 #core 14
Источник: videocardz.com
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