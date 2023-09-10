Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
384-ядерный AMD EPYC "Venice" на базе Zen 6 появится не раньше 2025 года
Ввиду исчерпания запаса по длине и ширине производители решили "взять высоту"

реклама

Прогресс в области микропроцессоров идет вперед, и вскоре мы услышим о таких новинках, как Intel Xeon Falcon Shore, NVIDIA Blackwell и AMD EPYC Venice, представляющих собой новый виток эволюции вычислительных устройств для серверов и ЦОД.

реклама

Опубликованная недавно инсайдером YuuKi дорожная карта раскрыла планы AMD по выпуску линейки ускорителей вычислений Radeon Instinct M400 в вариациях A, C и X, в дополнение к EPYC Venice. Последний, как ожидается, будет использовать новый сокет SP7.

Кроме того, EPYC Venice приписывается поддержка 12 и 16 канальной памяти DDR5. Также он может стать первым CPU, оснащенным сразу 384 ядрами, размещенными в одном корпусе. Модернизированная конструкция сокета SP7 и внедрение передовых методов упаковки позволят осуществлять вертикальное расширение вычислительной производительности, устанавливая чиплеты друг на друга.

AMD EPYC Venice появятся не ранее 2025 года, выходя вслед за EPYC Turin на базе Zen 5, совместимом с сокетами SP5 и SP6, которые в настоящее время используют EPYC Genoa и Bergamo.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #epyc #venice
Источник: videocardz.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Starfield протестировали с 32 видеокартами — AMD лидирует
Снимок процессора AMD Phoenix 2, похоже, демонстрирует ядра Zen 4, Zen 4c
Процессоры AMD EPYC «Venice» с ядрами Zen6 получат новый сокет SP7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
39
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
7
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
12
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
3
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
4
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
7
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС
1
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
118
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
20
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
30
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
10
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
3
НАТО готовится к противостоянию с Россией в Балтийском море
2
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
5
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
3

Сейчас обсуждают

seedkls
09:51
Наши танки на Контактах-5 и Реликтах же. Откуда они там контакт1 нашли? Скорее всего со своих складов взяли
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
Сергей Ащев
09:50
Я для сына собрал на 3600+ Rx 7600, 16 озу, чисто для CS go, сам пользуюсь 5600х, 6750 16 озу и не поверишь всё качественно работает.
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
Ярослав Голованов
09:49
Ваты с вольтами путаешь. Сходи в школу и поучись ещё немного.
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
FelsheR-BAN100913
09:46
Платфотмы интел всегда хватало до выхода новой памяти - меняй процы дальше, тебе еще есть где разгуляться. Потом маму на в550 не забудь, для потанцевала). Я когда с 1156 на 1151/2 переходил (почти 10...
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
Артем Коротков
09:46
А как же Pci-E 3.0 на матери? Видео на 4.0 работает уже. Теряем в производительности. https://www.regard.ru/product/359965/materinskaia-plata-asrock-b550m-hdv
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
Сергей Серов
09:46
Своих пацанов убил ваш герой, пусть теперь оглядывается что бы не перелетела что то,да и семья его тоже. Скоро максим поймёт его кинули и он нахрен не нужен . А в России ему хоть как пз, и не дело в п...
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Костя Мичурин
09:46
Лично мне не хватает небольшой подсветки разькмов усб и под наушники на передней панели. Так как если комп стоит снмзу невидно куда сувать
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
Леонид Бугрышев
09:42
Какой он герой, предал своих сослуживцев, иуда он, и ты вонючая падаль у вас один конец
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Михаил Авраменко
09:41
КапитализмЬ, сударь!
Business Insider: Россия не выпала из мировой торговли
artemuss1990
09:40
Вот такие куски дерьма пишут статьи на этом сайте для разжигания межнациональной розни, еще и деньги на этом зарабатывают, а вы ведетесь
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем