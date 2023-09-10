Ввиду исчерпания запаса по длине и ширине производители решили "взять высоту"

Прогресс в области микропроцессоров идет вперед, и вскоре мы услышим о таких новинках, как Intel Xeon Falcon Shore, NVIDIA Blackwell и AMD EPYC Venice, представляющих собой новый виток эволюции вычислительных устройств для серверов и ЦОД.

реклама

Опубликованная недавно инсайдером YuuKi дорожная карта раскрыла планы AMD по выпуску линейки ускорителей вычислений Radeon Instinct M400 в вариациях A, C и X, в дополнение к EPYC Venice. Последний, как ожидается, будет использовать новый сокет SP7.

Кроме того, EPYC Venice приписывается поддержка 12 и 16 канальной памяти DDR5. Также он может стать первым CPU, оснащенным сразу 384 ядрами, размещенными в одном корпусе. Модернизированная конструкция сокета SP7 и внедрение передовых методов упаковки позволят осуществлять вертикальное расширение вычислительной производительности, устанавливая чиплеты друг на друга.

AMD EPYC Venice появятся не ранее 2025 года, выходя вслед за EPYC Turin на базе Zen 5, совместимом с сокетами SP5 и SP6, которые в настоящее время используют EPYC Genoa и Bergamo.