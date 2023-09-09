Вложение в акции стало менее выгодным

С нового года российский рынок акции безудержным локомотивом мчался к вершине горы, и, похоже, что он достиг ее пика. Сделав 51% с предыдущего "дна", индекс ММВБ резко упал до 44%. Многие инвесторы проявили обеспокоенность, предчувствуя более сильную коррекцию.

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Аналитики считают, что снижение котировок связано с недавним решением ЦБ о повышении ключевой ставки сразу с 8,5 до 12%. Это сделало инвестирование в акции менее прибыльным, так как другие рисковые финансовые инструменты, такие, как ОФЗ, стали более выгодны для приобретения.

В целом, участники рынка по разному отреагировали на падение. Кто-то увидел в нем возможность наращивания депозита по "льготным" ценам. Другие зафиксировались и ждут коридора в 2700-2500 базисных пунктов. Еще одни верят в дальнейший рост с прибавкой минимум в 30%.

15 сентября должно состояться очередное заседание ЦБ, где, как ожидается, ключевая ставка прибавит еще немного. Помимо достижения прочих целей, данное действие выступит дополнительным заслоном против попытки американского доллара пробить отметку в 100 рублей. Также следствием может стать некоторое замедление экономического развития из-за удорожания кредитов для бизнеса.