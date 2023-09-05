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По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
В США столько можно заработать за 4 дня

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Официальные данные Росстата говорят о том, что средняя заработная плата в РФ скоро перевалит за 80 тысяч рублей. К сожалению, многих россиян данная реальность не коснулась, поскольку их доход намного ниже указанной цифры.

Около одной пятой всех граждан получает примерно 19000 р., что лишь на 17% превышает текущий уровень МРОТ. А 12,5% работоспособного населения или почти 10 млн человек имеет в месяц и вовсе не более 14000 р. Доходы 2/3 не превышают 45000 р., а оставшихся 1/3 — 27000 р.

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При этом зарплата депутатов Госдумы составляет 800 тысяч рублей, согласно бюджету на 2023 год, принятому ими самими. Что касается коммерческих компаний с государством в качестве мажоритария, то согласно финансовой отчетности того же Газпрома за 2022 год на одни только премии топ-менеджерам ушло 2,867 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем было выплачено годом ранее.

Когда речь заходит о других странах, то тут также можно наблюдать значительную разницу. Так рядовой американец может рассчитывать минимум на 1334$ или 130000 р., а немецкий бюргер — на 2080 евро или 218000 р. Позавидовать же россиянам могут жители Зимбабве со скромными 77$ или 7500 р.

Источник 1Источник 2, Источник 3

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#рубль #доходы #заработная плата #росстат
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