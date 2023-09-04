Они имеют более привлекательное соотношение "цена / производительность"

Развитие игровой индустрии не отстает от прогресса в области CPU, а иногда даже опережает его. Тон этому во многом задает консольный рынок, под который изначально оптимизируются практически все новые игры.





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В текущем поколении произошел большой скачек производительности, в том числе и в процессорной части. Рост мощностей приставок закономерно повысил требования к производительности ЦП на платформе ПК. Это привело к вынужденному переходу на процессоры с большим количеством ядер, сильно ударив по кошельку геймеров.

В этой связи многие их них решили отказаться от дорогостоящей продукции Intel, совершив переход на решения от AMD, о чем этом прямо свидетельствует обновленная статистика Steam. Так в августе количество перебежчиков в "красный лагерь" составило 0,24% от всех пользователей сервиса. Соответственно стан "синих" покинул аналогичный процент игроков ввиду очевидного отсутствия иных вендоров.

Учитывая то, что ежемесячная активная аудитория Steam составляет 120 млн человек, заменили Core на Ryzen как минимум несколько сотен тысяч из них. Данное действие дополнительно поспособствовало достижению идеального баланса между компаниями, что в будущем должно положительно отразиться на всей процессоростроительной отрасли.