Модели ниже RTX 3080 и 4070 также более не актуальны

Благодаря криптозиме многие геймеры с ограниченным бюджетом смогли приобрести заветную мечту в лице GeForce GTX 1070 по цене ниже 10 тысяч рублей. Казалось, что на данной видеокарте с ее мощным GPU и приличными 8 ГБ памяти можно сидеть вечно. Однако, демонстрируемая в последних новинках игропрома производительность даже флагманских моделей на архитектуре Pascal начисто разрушает данную идеализированную картину мира.

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Тестирование в новейшем ААА-хите — Starfield, претендующем на звание игры года, показало, что устаревшие графические ускорители не только среднего, но высшего сегмента, абсолютно не способны выдавать хоть сколь-либо приемлемую частоту кадров в минимальном на сегодняшний день разрешении 1080p.

Так, знаменитая, некогда ультратоповая, GeForce GTX 1080 Ti, в самом "жирном" исполнении от EVGA, едва смогла перевалиться за отметку в 30 FPS, будучи в связке с процессором Core i7-12700K и ОЗУ DDR5-6000. Что же касается стремительно набирающих популярность 1440p и 4K, то там ей делать вообще нечего, поскольку игровой процесс скатывается в настоящее слайдшоу.

Таким образом, весь древних хлам в лице более медленных решений, таких, как GeForce GTX 1080, GTX 1070 и, тем более, GTX 1060, окончательно отправляется на свалку истории. А минимально рекомендуемой становится GeForce RTX 4070, которая способна на заветные 60 FPS в 1440p.