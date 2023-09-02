Топовая материнская плата для LGA 1700 без подсветки

Raptor Lake Refresh еще даже не выпущены, а значит платформа LGA 1700 будет существовать на рынке еще в целом довольно продолжительное время. По такому случаю корпорация Micro-Star International, в простонародье именуемая MSI, анонсировала свою самую топовую флагманскую материнскую плату для Intel Core 14-го поколения — MSI MEG Z790 GODLIKE MAX.

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Какие-либо подробные технические характеристики не раскрываются. Известно лишь, что новинка предложит обновление стандартов набортного железа простой Z790 GODLIKE, включая апгрейд до Wi-Fi 7. Кроме того, говорится о наличии более усовершенствованной системы охлаждения и подсистемы питания. Естественно, не забыли и про цену, увеличив ее на 8,3%, с 1199$ до 1299$.

Зарубежные эксперты отмечают скорый уход LGA 1700 со сцены, поэтому предостерегают потенциальных покупателей от непродуманных действий. Вложение в бесперспективный сокет довольно нерационально и может привести к финансовым потерям из-за необходимости смены в будущем платформы целиком.

Гораздо выгоднее приобрести решение на базе AM5, чтобы в дальнейшем менять исключительно процессор, что гораздо дешевле пересборки системы. Впрочем, зажиточным энтузиастам, каждый год меняющим топовые "тачки" на Intel, глубоко "параллельно" на мнение каких-то там "экспертов".