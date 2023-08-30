Этого многие линуксоиды "ждали два года"

Геймеры-линуксоиды не по наслышке знают о тонкостях тюнинга видеокарт AMD Radeon в открытой ОС. Здесь нет никаких традиционных окон с ползунками, всё делается исключительно вручную, путем правки соответствующих наборов конфигураций.

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До недавнего времени интерфейс оверклокинга, именуемый "pp_od_clk_voltage", располагал лишь возможностью изменять частоты и напряжения GPU и памяти. Причем его элементы были свалены в кучу, без какого-либо структурирования. Кроме того, отсутствовали штатные средства управления вентиляторами кулера.

И вот, наконец, стало известно, что инженеры AMD допиливают долгожданный функционал и скоро внедрят его в состав драйвера AMDGPU. Отныне энтузиасты смогут управлять кривой оборотов вентилятора, задавать минимальную частоту вращения, целевую температуру и акустический порог.

К сожалению, воспользоваться новыми возможностями смогут лишь владельцы видеокарт на базе архитектуры RDNA3. Учитывая скорость внесения исправлений, окончательный релиз ожидается не ранее выхода ядра Linux версии 6.7.