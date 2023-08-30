Они мешают красивому кабель-менеджменту

На заре своего становления видеокарты были лишены разъемов дополнительного питания. По мере роста производительности графических процессоров им требовалось все больше мощности. Стали появляться сначала 6-пиновые коннекторы, затем подтянулись 8-пиновые, и вот дело докатилось до 12-пиновых с лимитом в 600 Вт.

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Не все блоки питания поддерживают стандарт ATX 3.0, так что сейчас мы можем наблюдать косы проводов даже в топовых геймерских системах. Это портит вид внутреннего убранства корпуса и вносит потенциальную точку отказа.

Для решения данной проблемы компания ASUS разработала новый разъем GC-HPWR, который можно расшифровать, как Graphics Card High Power. Он похож на традиционный PCI-E x1, но обладает иной конфигурацией. Малая группа контактов содержит двенадцать линий передачи данных, по шесть снизу и сверху. Более крупный узел, отвечающий за питание, комплектуется 16-ю усиленными соединениями, по 8 с обеих сторон.

Размещение GC-HPWR на одном уровне с PCI-E x16 позволило не сильно усложнить монтаж видеокарты в материнскую плату. Вместе с тем, фигурирующие в спецификациях 600 Вт делают его полноценной заменой 12VHPWR. К сожалению, сроки принятия индустрией нового разъема пока остаются неизвестны.