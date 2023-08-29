Повод прокачать свой скилл в иностранных языках

Уже практически через неделю начнется старт продаж долгожданной Starfield, и геймеры всего мира приготовились расчехлять свои GeForce RTX 4090, чтобы встретить новинку игростроя во всеоружии. Однако, некоторые, по всей видимости, будут немного расстроены из-за отсутствия наличия в игре не только русской озвучки, но и простого текстового перевода.

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Об этом в частности свидетельствует отсутствие в файлах проекта наличия кириллических шрифтов. Данный факт кроме всего прочего в будущем может усложнить внедрение сторонней локализации. А пока же, в общем и целом, недоступность русского языка затруднит прохождение игры с пониманием сюжетной линии на лету.

По некоторым подсчетам, полный качественный перевод всех 159 тысяч уникальных строк, с последующим рецензированием и тестированием, займет в лучшем случае несколько лет, и то при усердной ежедневной работе команды. В денежном выражении затраты оцениваются в 20 млн рублей. Очень жаль, что "маленькая инди-студия" Bethesda не смогла потянуть столь огромную сумму.