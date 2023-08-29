В Bethesda Game Studios тщательно готовятся к релизу

Геймеры всего мира с нетерпением ожидают выхода одной из самых масштабных экшн-RPG последних лет — Starfield. Огромная Вселенная игры выразилась в приличном весе клиента, составившем около 140 ГБ. Впрочем, судя по последней информации, фанатам придется докачать еще немного.

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Bethesda здраво не желает выпускать свой ААА-хит без тщательнейшей полировки, дабы избежать возникновения самых несущественных глюков в игровом процессе. Разработчики ранее заявляли, что перед уходом Starfield "на золото" они успеют еще раз его "шлифануть". И вот, вчера стал доступен предрелизный патч, содержащий последние устранения багов и недочетов геймплея.

Список изменений не раскрывается, но известен объем "фикса" — 15 ГБ для Xbox-версии и 13,4 ГБ для платформы ПК. Он доступен для загрузки тем, кто уже скачал основной дистрибутив. Выход патча состоялся за четыре дня до появления Starfield в раннем доступе, и за полторы недели, до начала продаж стандартного издания.