Происходит структурная трансформация экономики

Усложнившаяся геополитическая обстановка диктует отечественным ритейлерам новые условия работы. Предпринимателям приходится адаптироваться, поскольку прежние бизнес-модели уже слабо применимы к текущим реалиям рынка.

Так выручка группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии рухнула на 18,1% по сравнению с прошлым периодом. В денежном выражении она сократилась до 179,2 млрд рублей. Данные показатели объясняются снижением покупательской способности населения.

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Долговая нагрузка сети возросла до 83,4 млрд рублей из-за выросших расходов по обеспечению закупок товаров, идущих параллельным импортом. Руководство принимает меры по повышению операционной эффективности, что уже позволило сэкономить 6 млрд рублей.

Стоит отметить, что компания не пытается нажиться на соотечественниках и старается фиксировать цены на важные товары, не допуская их подорожания вместе с ростом курса доллара. За это им в частности могут сказать спасибо родители школьников, готовящиеся к новому учебному году.