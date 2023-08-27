Их не рекомендовалось покупать

Отечественный техно-портал Live Games провел анализ рынка графических ускорителей, выпущенных за недавнее время, и выявил наименее привлекательные решения, от которых "бомбило" владельцев. Было выявлено 12 видеокарт, которые ни в коем случае не следовало покупать во избежание "возгорания пятой точки" в процессе попытки использования по прямому назначению.

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Последние два места заняли офисные затычки GeForce GT 710 и GT 730. Первая имела версию на 2 GB памяти GDDR5, а вторая на 4 GB GDDR3. Обе модели вводили в заблуждение покупателей, предлагая дисбаланс по характеристикам. GeForce GT 710 имела слабый чип и быструю память, а GeForce GT 730 более быстрый GPU, на которым игры хоть как то шли, но внушительный объем медленной памяти GDDR3, которая тормозила видеокарту в целом.

То же самое можно приписать Radeon R7 240 с 4 GB GDDR3, расположившейся на десятой строчке рейтинга. Следующая за ней GeForce GTX 750 Ti в конфигурации с 4 GB GDDR5 не стоила своих денег, так как лишняя память была ни к чему все же довольно небыстрому графическому процессору.

Восьмую позицию оккупировала легендарная GeForce GTX 970. NVIDIA провернула аферу, сделав быстрыми только 3,5 ГБ VRAM и четырех. При заполнии данного объема FPS в играх начинал проседать. Это привело к судебным разбирательствам с выплатой компенсации пострадавшим геймерам.

Седьмое место застолбила GeForce GT 1030 с 2 GB DDR4. Выбор модели с памятью GDDR5 позволял получить до двух раз большую частоту кадров, при этом переплата была несущественной.

Шестая строчка, и здесь у нас народная GeForce GTX 1060, правда с 3 ГБ видеобуфера. Его не было достаточно уже на момент выхода видеокарты. Мощный GPU был настолько серьезно ограничен, что просадки достигали 80% значений по сравнению с полноценной версией на 6 ГБ.

В пятерку "лидеров" вошла Radeon RX 5500 XT. Урезананная до 8-ми линий шина PCI-E снижала производительность на устаревших версиях данного интерфейса. Далее идет RX 5700 XT в исполнении ASUS TUF. Недоработанный BIOS приводил к тому, что GPU раскалялся до температуры в 104 градуса. Память также сильно грелась из-за "бутербродной" конструкции охлаждения, выполненной из рук вон плохо.

Бронза досталась Radeon RX 6500 XT. Ей вменяют слабую производительность из-за комбинации из узкой шины в 64-бита и PCI-E x4. Кроме того, видеокарта на новой архитектуре не располагает средствами кодировки видео в современных форматах, включая AV1.

Серебряная медаль ушла свежевышедшей GeForce RTX 4060 Ti. "Новинка' показала чрезвычайно слабый прирост относительно предшественницы в лице GeForce RTX 3060 Ti, порой даже "сливая" ей. К этому привела в том числе жадность NVIDIA, выразившаяся в укомплектовании небюджетного GPU 128-битной шиной и интерфейсом PCI-E x8.

Ну, и, наконец, антирекорд по симпатии потребителя установила GeForce RTX 4090. Виной всему горящий новомодный разъем 12VHPWR, аннулирующий внешний вид дорогостоящего графического адаптера, а также гарантийные обязательства магазина. В некоторых случая это отражалось и на блоках питания стоимостью в десятки тысяч рублей, которые также подвергались необратимым термическим разрушениям.

Приз зрительских "симпатий" вручили худшей игровой видеокарте всех времен и народов — GeForce GTX 745, оснащенной 4 ГБ памяти стандарта DDR3. Данный "шедевр инженерной мысли" поставлялся в готовых ПК, так что его пользователями становились далекие от" железячного мира" граждане, которые не разбирались в нюансах и тонкостях OEM-сборок.