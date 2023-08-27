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Razg0n За пост начислено вознаграждение
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
Идеальный вариант в сборку за 2000 рублей

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Стоимость видеокарт продолжает улетать в космическое пространство, но многие, располагающие скромным доходом, все равно желают запускать хоть какие-нибудь игры на своих электронных печатных машинках. Зачастую бюджет сборок ограничивается одной-двумя тысячами рублей, и видеокарта должна не только вписаться в него, но и при этом выдавать более-менее вменяемую частоту кадров в проектах недалекого прошлого.

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Зарубежный техно-портал EDWARD Gaming показал на собственном примере, что некоторая часть "золотого миллиарда" также имеет определенные финансовые трудности, и потому может позволить себе максимум GeForce GTS 250 за скромные 5$ или примерно 500 р., за которые ее легко можно приобрести на отечественных барахолках.

Тестирование в играх показало, что графический ускоритель среднего сегмента из конца нулевых — начала десятых годов, фактически представляющий собой переименованную флагманскую GeForce 9800 GTX+, без малейших проблем справляется с играми своего времени, и даже вышедшими существенно позднее. К примеру, в Far Cry 3 удалось получить почти 60 FPS, на средних настройках, в разрешении 720p. F.E.A.R. 3 "полетел" на среде-высоком пресете в 1080p с 50 FPS. В NFS Hot Pursuit 2010 "на максе" и 1080p видеокарта выдала 60 FPS. А в Portal 2 на высоких все 90+ FPS. До сих пор актуальная GTA V побежала с 40-50 FPS на базовых настройках в 720p. А Counter-Strike: Global Offensive на используемых профессионалами низких настройках в 720p с примерно 100 FPS.

В целом, получается, что GeForce GTS 250 за свою скромную стоимость продемонстрировала поистине фантастический результат. Даже собрав ПК в коробке из гофрированного картона, геймер с ограниченным бюджетом может рассчитывать на относительно плавный игровой процесс в масштабном ААА-хите с открытым миром и в популярной киберспортивной дисциплине.

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