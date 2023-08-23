Раскрыв их огромный потенциал.

Корпорация Intel перехватила звание самого дружелюбного к пользователю производителя графических ускорителей. Агрессивная ценовая политика компании привела к тому, что видеокарты Intel Arc в настоящий момент являются, пожалуй, самыми выгодными.

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В немалой степени это заслуга драйверописателей, которые смогли раскрыть невероятный потенциал GPU Alchemist, заложенный инженерами. Зарубежный техно-портал RandomGaminginHD лично в этом убедился, протестировав эталонный образец Intel Arc A750 в актуальных играх.

До сих пор остающаяся довольно популярной GTA V на ура восприняла обновленное ПО, отозвавшись 45% повышением частоты кадров. Драйвер 4644 выдал 97 FPS, по сравнению с 67 FPS, полученными при использовании версии 3490, выпущенной на старте продаж Arc A750. В обновленном третьем Ведьмаке фреймрейт и вовсе скаканул практически в два раза, с 51 до 97 к/с. Внушительная прибавка средней частоты кадров дополнилась резким взлетом показателей 1% и 0.1% FPS.

В общем, по итогу, можно сказать, что программисты Intel не зря едят свой хлеб. Геймеры, отдавшие предпочтение Intel, со временем получили такой прирост производительности в играх, который и не снился фанатам AMD.