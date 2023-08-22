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Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
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Похоже россиянам вскоре придется попрощаться с видео-хостингом Youtube, по крайней мере таким, каким мы его знаем сегодня. Многочисленные нарушения законодательства РФ не сошли ему с рук, так как судя по недавним действиям одного из крупнейших интернет-провайдеров — Ростелекома, в России готовится блокировка данного сервиса.

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Ростелеком в тестовом режиме испытал систему фильтрации контента, размещенную на сайте ytonline.ru (в настоящий момент отключен), которая призвана предоставлять гражданам исключительно одобренную властями информацию, среди доступной на Youtube. Эта так называемая "мягкая блокировка" позволит уберечь россиян от враждебных видеороликов, тем самым исключив возникновение в их умах вредных мыслительных процессов.

Блокировка Youtube в стране напрашивалась давно, однако, учитывая внушительный вес относительно небесполезного контента для некоторых слоев населения, было решено сохранить к нему доступ. Впрочем, есть вероятность, что со стремительным развитием отечественных видео-хостингов, необходимость во вражеских зарубежных сервисах полностью пропадет, и они, наконец, будут заблокированы целиком и полностью.

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#россия #youtube #2023 #блокировка #ростелеком #провайдеры
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