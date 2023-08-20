Вера в огромный экономический потенциал страны дала свои плоды

Наиболее активные участники финансового рынка знают, что не ничего хуже, чем отсутствие значительного колебания цен на биржах, поскольку заработать в условиях "штиля" практически ничего невозможно. Последние изменения геополитической обстановки привели к появлению довольно значимых колебаний стоимости ценных бумаг, чем многие сразу не преминули воспользоваться.

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Например, акции Сбербанка в один момент опустились до 110 рублей за штуку. Это было более, чем в три раза ниже их максимальной цены. Огромная скидка стала настоящим подарком для многих, и они ринулись скупать как можно большее количество доли в компании, коей по сути являются акции. Их не страшило дальнейшее снижение котировок, поскольку фундаментальных предпосылок для понижения значимости бренда "Сбербанк" не было, и быть не могло. Наоборот, каждое новое дно с радостью выкупалось, и люди требовали добавки.

Спустя год рынок восстановился, и те, кто держали активы, значительно приумножили свой капитал. Взлет стоимости бумаг со 110 до более чем 250 рублей за короткий срок позволил инвесторам получить 150% годовых. Кроме того, дополнительную прибыль принесла выплата внушительных дивидендов. Таким образом, было наглядно доказано, что вложение в отечественную экономику может приносить огромный доход.