Когда-нибудь одни найдут своего покупателя

АвтоВАЗ столкнулся с проблемой нехватки запчастей, жизненно необходимых для сборки готовых к продаже моделей Lada Vesta. Без этого дилеры не могут принять готовую продукцию на реализацию. Завод в спешке ищет пути доставки необходимых деталей, а в это время машины стоят без дела.

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Так как разместить все производимые транспортные средства в помещениях не представляется возможным, их приходится складировать прямо на улице. Бывалые автолюбители знают, к чему может привести подобное. Периодически возникающая повышенная влажность воздуха в сочетании с перепадами температур вызывают постепенную коррозию металла кузова. Новомодные средства защиты могут замедлить данный процесс, но полностью от него не спасают.

Проблема не сдвигается с мертвой точки с весны, когда возобновилась сборка Lada Vesta. На смену готовым к продаже моделям приходят новые, не полностью оборудованные. С другой стороны, многие видят в ситуации плюс в виде снижения цен на некомплект, а дооснастить ТС нужными деталями можно в будущем.