С момента релиза игры прошло более четверти века

Ветераны шутеров от первого лица помнят, какой фурор произвела в свое время легендарная Unreal. Графическая составляющая игры в разы превосходила достигнутый индустрией уровень и ставила на колени топовые системы конца 90-х.

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Студия ремастеринга Nightdive Studios, создавшая нашумевший Quake 2 Remaster, сейчас работает над двумя неанонсированными проектами, одним из которых может быть переосмысление оригинальной Unreal. Геймдизайнер Клифф Блезжински, имеющий к серии самое непосредственное отношение, ранее выражал готовность выпустить обновленную игру, от которой ответвился как отдельный продукт один из самых популярных игровых движков.

Но дальше слов дело не пошло, так как Epic Games полностью "забила" за франшизу, недавно даже удалив ее с цифровых площадок, и в настоящий момент хранит молчание касательно каких-либо продолжений или обновлений. Таким образом, вероятность выхода ремастера Unreal на самом деле не так уж и велика, но если данное событие все же произойдет, то все игровое сообщество будет ликовать, а фанаты пустят скупую олдфажью слезу.