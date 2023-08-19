В СССР подобной проблемы не могло существовать в принципе

Проведенный фондом "Общественное мнение" социальный опрос показал, что четверть взрослого населения страны отказывается от обзаведения детьми. 72% граждан указали на важность наличия стабильного дохода для создания семьи, желательно в размере 50 тысяч рублей и более. 79% опрошенных также посчитали необходимым обладание собственными квадратными метрами. А зарегистрированный брак волнует 57% населения.

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Многие считают, что детородный ресурс нации постепенно иссякает ввиду вымирания деревень, которые традиционно вносят основной вклад в прирост населения. Замещение россиян на приезжих из других республик может отразиться непредвиденными последствиями в долгосрочной перспективе.

Будущее туманно, и те, кто в молодости не приобщился к семейной жизни, рискуют в дальнейшем остаться без поддержки. Впрочем, другие считают, что развитие общества и технологий продолжат и далее значительно облегчать существование одиноких людей. Как бы то ни было, без массового воспроизводства населения эволюция человечества может заглохнуть. Гении не рождаются пачками, и для их появления необходима выборка из миллионов новорожденных.