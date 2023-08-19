Желающие получить максимальный FPS в играх выбирают AMD

Многие ошибочно считают, что самые производительны геймерские сборки ПК в обязательном порядке должны быть оснащены исключительно топовыми CPU от Intel. Данное заблуждение было полностью развеяно с выходом Ryzen 7 5800XD, умевшим победить Core i9-12900K.

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Последовавший за ним Ryzen 7 7800XD перехватил эстафету в марафоне по получению максимального фреймрейта в современных играх. Эксперты из Hardware Unboxed провели свежее тестирование данного процессора, чтобы убедиться в непревзойденных возможностях новинки от "красного лагеря".

Сравнение с Core i9-13900K в актуальных проектах в связке с флагманскими GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX подтвердило превосходство Ryzen 7 7800X3D над соперником. В общем зачете "камень" от AMD сумел обойти лучший на сегодняшний день CPU от "синих" на 5-7% в показательном разрешении 1080p.

В некоторых играх преимущество Ryzen 7 7800X3D достигает колоссальных значений. Например, в Watch Dogs: Legion он оказался быстрее более, чем на 30%. Таким образом, было доказано, что Ryzen 7 7800X3D в настоящий момент является абсолютным победителем в категории "лучший игровой процессор".