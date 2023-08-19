Ввиду отсутствия в последних ДВС

Электромобили захватывают планету, и Google идет на острие прогресса, внедряя полезные функции, и отказываясь от устаревших. Так, популярное набортное программное обеспечение Android Auto станет понижать значимость классических заправок для владельцев транспортных средств EV-класса, отдавая предпочтение электрозаправочным станциям.

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Кроме того, появится фильтрация последних с возможностью выбрать те, которые больше подходят под конкретный автомобиль или ситуацию. Например, можно будет включать отображение количества свободных зарядных портов на ближайших станциях в режиме реального времени или выбрать места с определенной скоростью зарядки. Сверхбыстрые, со 150 кВт, позволят пополнить запас энергии за 40 минут и дальше продолжить путешествие. Также, в обновленном Android Auto можно будет выбрать желаемый тип штекера, чтобы заезжать только туда, где физически можно заправиться.

В общем, прогресс в области ПО для электромобилей не стоит на месте и развивается вместе с индустрией. Будем надеяться, что скоро наша страна станет локомотивом повсеместной электрификации автотранспорта, на которую будут равняться ведущие мировые державы.