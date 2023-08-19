Chromebook пока не подходят для запуска современных игр

В начале этого года источник 9to5Google сообщал, что Google работает над новым проектом ноутбуков Chromebook, ориентированных на высококлассный гейминг. В публикации упоминалось о некоторых прототипах с кодовыми именами "Agah" и "Draco", а также "Hades" для базовых моделей.

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Недавняя фиксация исходного кода Chrome OS указывает на отмену планов корпорации по выпуску собственных ноутбуков, оборудованных дискретными графическими ускорителями от NVIDIA. Ранее в нем присутствовали явные намеки на задействование GPU от "зеленого лагеря", теперь же их нет.

Таким образом, Chromebook все еще не годятся для запуска новейших ААА-хитов. Разработчики ведут список игр, которые нормально идут на ноутбуках от Google. И состоит он во многом из проектов середины прошлого десятилетия, включая Doom (2016), Fallout 4, Tomb Raider, The Elder Scrolls V: Skyrim и прочие. Указывается, что наиболее требовательные из них работают лучше на более премиальных моделях Chromebook.

Геймеры, предпочитающие Linux, на котором основана Chrome OS, зачастую выбирают видеокарты от AMD, так как они лучше поддерживаются играми, благодаря открытому исходному коду драйверов. Однажды создатель ядра данной ОС, Линус Торвальдс, даже направил NVIDIA невербальное послание, выражая недовольство уровнем сотрудничества корпорации и сообщества Open Source.

Что же касается Chromebook, то ранее проходила информации о работе Google над новым брендом элитных моделей Chromebook X. Возможно, они позволят расширить набор доступных для запуска игр, включив в него более современные тайтлы.