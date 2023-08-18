Прогрессивным технологиям чужда буржуазная культура

Ученые из Университета Восточной Англии провели исследование, целью которого было выяснить, демонстрируют ли генеративные модели ИИ последнего поколения, включая нашумевший ChatGPT, политическую предвзятость, или же они беспристрастны в своих ответах.

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Сначала ИИ попросили притворяться различными лицами, склонными к тем или иным политическим взглядам, и задали ему 60 вопросов. Затем опрос проводился с алгоритмом по умолчанию, без выдачи себя за какого-либо. В итоге выяснилось, что дефолтные ответы были более похожи на те, что высказывались от имени левых.

Для повышения точности результатов каждый вопрос повторялся 100 раз. Далее полученные ответы подвергались 1000-кратной обработке алгоритмом, который перебирал единичный набор данных для создания множества симулированных выборок.

Руководитель проекта Фабио Мотоки, заявил, что предвзятость ИИ может повлиять на политические взгляды пользователей и отразиться потенциальными последствиями в политических и избирательных процессах.