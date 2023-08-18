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Ученые из Университета Восточной Англии провели исследование, целью которого было выяснить, демонстрируют ли генеративные модели ИИ последнего поколения, включая нашумевший ChatGPT, политическую предвзятость, или же они беспристрастны в своих ответах.
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Сначала ИИ попросили притворяться различными лицами, склонными к тем или иным политическим взглядам, и задали ему 60 вопросов. Затем опрос проводился с алгоритмом по умолчанию, без выдачи себя за какого-либо. В итоге выяснилось, что дефолтные ответы были более похожи на те, что высказывались от имени левых.
Для повышения точности результатов каждый вопрос повторялся 100 раз. Далее полученные ответы подвергались 1000-кратной обработке алгоритмом, который перебирал единичный набор данных для создания множества симулированных выборок.
Руководитель проекта Фабио Мотоки, заявил, что предвзятость ИИ может повлиять на политические взгляды пользователей и отразиться потенциальными последствиями в политических и избирательных процессах.