Что, конечно, не может не радовать

В настоящий момент на рынке видеокарт мало что происходит, и отсутствует даже намек на какое-либо крупное событие, способное сильно изменить ситуацию. AMD готовится выпустить Radeon RX 7800 и RX 7700, но эксперты считают, что компания может упустить прекрасный шанс победить NVIDIA в этом поколении в среднем сегменте, пожадничав и не снизив существенно цены относительно зеленого конкурента, как это было ранее.

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Учитывая обрушение стоимости Radeon RX 7900 XT с 900$ до 750$, а также установление нового ценового коридора на Radeon RX 6800, 6800 XT и 6950 XT, которые торгуются в диапазоне от 430$ до 640$, AMD должна быть осторожнее с назначением цен на предстоящие новинки.

Что касается всего рынка в целом, то судя по таблице, представленной порталом Hardware Unboxed, можно сделать вывод — цены остаются стабильно низкими и даже падают, причем кое-где довольно существенно. Так, флагманские решения от AMD в лице Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT по прежнему доступны по стоимости, ниже рекомендованной. А видеокарты Intel Arc, вследствие проведения "синими" агрессивной ценовой политики, рушатся в цене сильнее всего. Arc A770 становится самой дешевой актуальной моделью с 16 ГБ видеопамяти.

Стоимость Radeon RX 6800 побила собственный рекорд, снизившись до 430$, став еще более выгодной по сравнению с GeForce RTX 3070 и 4060 Ti 8 ГБ. Прочие модели предыдущих поколений среднего уровня также достойны внимания. Возможно, стоит поторопится с их приобретением, так как они постепенно исчезают из продажи вслед за топами.

Что касается младших решений, то вместо них эксперты советуют присмотреться к б/у рынку, где также царит коммунизм. На GeForce GTX 1660 Super за 100$ игры пойдет значительно бодрей, чем на "огрызках". Немного более дорогие Radeon RX 5000-й серии предлагают еще большую производительность ценой некоторых нюансов GPU от AMD.