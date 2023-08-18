Она обладает бо́льшим набором функций

В настоящий момент имеющееся многообразие портативных игровых консолей фактически представлено всего тремя игроками: классической Nintendo Switch, законодателем мод карманного ПК-гейминга — Steam Deck, и его соперником в лице ASUS ROG Ally. Успех всех трех заставил компанию Lenovo собрать волю в кулак и разработать собственный продукт — Legion Go.

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Упор сделан не просто на создание еще одной консоли, Lenovo планирует, ни много ни мало, фактически, захватить рынок, отжав у конкурентов максимальный процент пользователей. В этом ей помогают впечатляющие характеристики Legion Go, которые не ограничиваются вычислительными возможностями железа.

Помимо привычного APU Ryzen Z1, Legion Go может похвастаться крупным 8" экраном с разрешением 1920x1080 точек. Она, как и Steam Deck, обладает мини-тачпадами, которые могут использоваться, например, для более точного прицеливания в шутерах. Кроме прочего, консоль от Lenovo может отстегивать контроллеры, подобно Nintendo Switch. Последние несут на себе дополнительные кнопки в задней части, а также колесико прокрутки. Еще одним новшеством является переключатель режима FPS, что бы это не значило.

Таким образом, Legion Go объединяет в себе лучшие стороны конкурентов. Рендеры устройства уже путешествуют по сети, так что, вероятно, процесс производства консоли находится явно не в начальной стадии. Как бы то ни было, появление четвертого крупного участника благоприятно скажется на всем рынке и расширит ассортимент устройств, доступных для выбора.