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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Radeon PRO W7600 для рабочих станций начального уровня склонна к перегреву, но решение есть
Заключается оно в замене штатного термоинтерфейса

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Главред ресурса имени себя, Игорь Валлосек, на сей раз не дал слабину, и таки взялся за тестирование новейших графических ускорителей от AMD для рабочих станций. В процессе исследования возможностей относительно бюджетной Radeon PRO W7600, основанной на GPU Navi 33, у известного энтузиаста возникли проблемы, выражающиеся в появлении черных экранов.

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Сначала Игорь подумал, что во всем виноват кабель DisplayPort, но дело было не в нем. В процессе дальнейших поисков удалось получить картинку со встроенного видеоядра. Тогда стало ясно, что система остается стабильной, и просто крашится драйвер дискретного графического процессора. Разобрав видеокарту Валлосек узрел нелицеприятную картину: толстые дубовые термопрокладки с неважными теплопроводными характеристиками никак не способствовали рассеиванию энергии. Они даже могли приводить к деформации и смещению испарительной камеры.

Для устранения имеющихся проблем Игорь внес ряд модификаций в непроработанную конструкцию Radeon PRO W7600. В частности, он заменил термопрокладки на более тонкие, что дополнительно привело к увеличению давления системы охлаждения на GPU. Также он заменил термопасту и добавил ее в промежуток между рамкой кулера и испарительной камерой. Данные изменения, занявшие не более 15 минут, исключили возникновение черных экранов.

В настоящий момент неизвестно, распространяется ли описанная проблема на другие решения для рабочих станций. Но очевидно, что в случае с Radeon PRO W7600 производитель довольно небрежно отнесся к проектированию системы охлаждения. Обычным пользователям не рекомендуют повторять за Валлосеком, так как можно лишится гарантии. Лучше оформить возврат, правда оборудование будет недоступно какое-то время.

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#radeon pro #w7600
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