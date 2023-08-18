Он будет помогать девелоперам обнаруживать неисправности

Даже самые лучшие видеокарты не отгорожены от возникновения различных неисправностей, имеющих программный характер. Например, зачастую пользователи сталкиваются с так называемой ошибкой TDR, приводящей к падению драйвера GPU. Для исправления данной ситуации AMD подготовила инструментарий, именуемый Radeon GPU Detective, который призван найти источник возникновения ошибок.

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Рассчитан он в основном на разработчиков, так как результатом применения Radeon GPU Detective является множество отчетов в текстовом и JSON-форматах с указанием сведений об ошибках страниц памяти, информации о задействованных ресурсах, маркерах выполнения и прочих, отражающих действия графического процессора во время возникновения сбоя.

Radeon GPU Detective 1.0 поддерживает видеокарты серии Radeon RX 6000 и Radeon RX 7000. Перед использованием утилиты необходимо убедиться, что ПО AMD Radeon Adrenalin имеет версию 23.7.2 или выше. Загрузить Radeon GPU Detective, как и учебное пособие к нему, можно по с ресурса GPUOpen, принадлежащего AMD.