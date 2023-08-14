Западу не удалось "нагадить" экономике России

В последние дни курс доллара медленно подбирался к отметке в 100 р., и даже на мгновение смог ее преодолеть, но грамотные меры, принимаемые Центральным Банком России, не позволили денежной единице США закрепиться выше значимой психологической отметки.

реклама

Завтрашнее внеочередное заседание главного финансового учреждения страны должно значительно ускорить укрепление национальной валюты. Эксперты ожидают существенного увеличения ставки рефинансирования в диапазоне от 10 до 15 пунктов. Введение данной меры позволит напрочь отбить у грязной зеленой бумажки желание и дальше причинять ущерб экономике РФ.

На фоне роста курса, производители майонеза и других соусов, поддавшиеся необоснованным волнениям, поспешили задрать цены на свою продукцию. Подобные вредительские действия нельзя оправдать желанием наживы. Наоборот, бизнес должен сплотиться с народом против единого противника в лице Запада и его валюты, используемой им в качестве экономического оружия. Поэтому справедливо было бы держать цены до победного, а еще лучше, максимально их снижать.