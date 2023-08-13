И продаже "захолденного" по гораздо более высоким ценам

Многие майнеры отключили свои фермы, и не в курсе о том, что происходит в данной сфере. С уходом "эфира" они разочаровались в добыче криптовалют, так как "профит" упал, копать больше нечего и никаких перспектив не видно. Но вырвавшиеся из "заводского плена" эксперты спешат развеять туман неведения.

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Общий лейтмотив таков: не все пропало, и текущая криптозима — превосходное время для осуществления накоплений. Тут и там появляются разные "шиткоины", какие-то интересные, какие-то не очень. Возможно, стоит обратить на них внимание, поскольку некоторые из них могут принести хорошую прибыль в будущем.

В последние месяцы майнеры с успехом добывали такие монеты, как Kaspa, Radiant и появившийся в декабре Dynex. Kaspa была особенно актуальна в конце прошлого года, до прихода ASIC'ов. Но, сейчас, тот же Dynex все еще демонстрирует приличный рост, дающий иксы.

Кто-то считает, что криптовалюту проще купить, однако у многих "железо" уже окуплено и стоит без дела. Рост курса доллара снизил затраты на электроэнергию в процентном соотношении, так что теперь можно смело запускать оборудование и копать в солидный плюс. Все это намекает на завершение ледникового периода в майнинге и наступление периода оттепели.

Однако, нельзя не сказать, что текущая криптозима переносится майнерами значительно тяжелее, чем предыдущая. Если ранее можно было просто добывать "эфир", то теперь надо присматриваться к разным монетам и оценивать их. И, поскольку не представляется возможным предугадать, что именно вырастет, то средства стоит держать в разных проектах.

В настоящий момент майнеры-старожилы советуют не распродавать оборудование и монеты за бесценок, а следовать стратегии "жесткого холда", то есть держаться до пампа крипторынка. Не справившиеся с данной задачей рискуют впоследствии кусать локти от упущенных возможностей. Долгосрочные инвестиции выгоднее в перспективе, и подсчитывать текущие копейки смысла особого нет. Лучше подкопить побольше монет, чтобы уже в 2025 году можно было выбирать, какую модель Lamborghini покупать.