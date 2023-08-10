Стартовая цена составляет всего 25$

Недавно знаменитый миллиардер Илон Маск запустил преобразование приобретенной им соцсети Twitter в "X". Соответственно, многие вещи, связанные с первой утратили актуальность и более не нужны новоиспеченной компании.

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Так, стало известно, что с 12 по 14 сентября "X" проведет аукцион, на котором будет распродавать бывшее имущество Twitter. В основном это различная офисная мебель, включая столы и стулья, а также бытовая и компьютерная техника. Кроме того, в списках значится портрет Робина Уильямса, собранный из скриншотов твитов различных звезд, опубликованных после смерти актера.

Среди прочего, также числятся качели в форме птичьей клетки и эксцентричное рабочее пространство, выполненное в виде деревянного сарая с диванами и столами для работы. Начальная стоимость всех лотов составляет 25$.

Илон Маск начал ребрендинг с отказом от логотипа с птицей 23 июня. После этого домен x.com начал переадресовывать на новую соцсеть, а в Apple Store и Google Play обновились иконки приложения.