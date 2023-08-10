Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Соцсеть "X" Илона Маска выставит на продажу офисный сарай в рамках избавления от имущества Twitter
Стартовая цена составляет всего 25$

реклама

Недавно знаменитый миллиардер Илон Маск запустил преобразование приобретенной им соцсети Twitter в "X". Соответственно, многие вещи, связанные с первой утратили актуальность и более не нужны новоиспеченной компании.

реклама

Так, стало известно, что с 12 по 14 сентября "X" проведет аукцион, на котором будет распродавать бывшее имущество Twitter. В основном это различная офисная мебель, включая столы и стулья, а также бытовая и компьютерная техника. Кроме того, в списках значится портрет Робина Уильямса, собранный из скриншотов твитов различных звезд, опубликованных после смерти актера.

Среди прочего, также числятся качели в форме птичьей клетки и эксцентричное рабочее пространство, выполненное в виде деревянного сарая с диванами и столами для работы. Начальная стоимость всех лотов составляет 25$.

Илон Маск начал ребрендинг с отказом от логотипа с птицей 23 июня. После этого домен x.com начал переадресовывать на новую соцсеть, а в Apple Store и Google Play обновились иконки приложения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #twitter #офис #x.ai #сарай
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По заявлению Маска его бой ММА с Цукербергом состоится и будет транслироваться в прямом эфире X
Илону Маску может потребоваться операция перед боем с Марком Цукербергом
Биограф Илона Маска показал, как живет самый богатый человек в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
12
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
4
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
1
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
The Times: Вокруг Киева создали самую мощную в мире ПВО
1
Российскому танку Т-72 исполнилось 50 лет – его совершенствование продолжается и в XXI веке
2
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
1
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
16
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
53
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

PanzerK
20:14
К концу 1998 года официальная цена Voodoo 2 была снижена до 150-200$ с изначальных 300-400$ на начало года. Я свою Voodoo 1 в середине 1999 года купил где то за 1000-1200р, Voodoo 2 тогда же торговала...
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Дмитрий Павлов
20:10
Аффтар жжёт
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
DIP48
20:01
Контрнаступ стремительно превращается в контротступление. Никогда такого не было и вот опять!(с)
Мобилизация на Украине коснется всех мужчин — Тарас Чмут
Жофар
19:40
I5-**** - это высокопроизводительная серия, рассчитанная на энтузиастов? Что же напишет автор про серии i7-**** и i9-****?
По результатам теста Geekbench 6 Core i5-14600K оказался позади Ryzen 5 7600X
Женя Фролов
19:35
- патчим системный файл - после обновы патч слетает, патчер не работает - ААА ОПЯТЬ КРИВАЯ ВИНДА
В Windows 11 после очередного обновления появились проблемы с кнопкой "Пуск"
no_fate
19:05
Да, клоуны очень любят манипулировать цифрами. Давай ка посмотрим, что у нас в России входит в состав МВД, ой, Росгвардия оказывается (бывшие ВВ). А их почти 400 тыс. В Штатах, например, есть Нацгвард...
В МВД заметный некомплект личного состава, заявил глава министерства Владимир Колокольцев
Вассисуалий Лоханкин
19:01
Да будет так! Апгрейд не за горами...
Прирост производительности процессоров AMD Ryzen 8000 в 30% может быть крупнейшим за годы
Владимир Никифоров
19:00
Ну, фрицы! Мы всё записываем! Ждите привета от России!.. 🙄🤔😜
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
Willy
18:58
Так пропаганду то нужно вкладывать в неокрепшие умы, такие как на ДТФ например
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Spambomber23
18:56
Троллинг некроинцев с европейским рамахом. Некроина - цэ Европа?
СМИ: Германия может скоро сообщить о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем