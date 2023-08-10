А впереди маячат Ryzen 8000-й серии

Этой осенью Intel планирует выкатить свою новую линейку Core 14-поколения, совместимую с платформой LGA 1700. И по мере приближения данного события в сети все чаще всплывают более подробные сведения, характеризующие уровень производительности новинок.

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Так, буквально на днях в Geekbench 6 был протестирован готовый экземпляр Core 5-14600K. Модель среднего уровня с разблокированным множителем, с 6 основными и 8 дополнительными ядрами, набрала 2794 "попугая" в однопоточном режиме и 17190 в многопоточном. В качестве материнской платы выступила ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI. Система была оборудована 32 ГБ ОЗУ DDR5-6000.

Примечательно, что конкурент в лице Ryzen 7600X набирает в Geekbench 6 2826 баллов при задействовании однопоточной нагрузки. То есть предстоящий новейший высокопроизводительный CPU от Intel, ориентированный на энтузиастов, заранее проиграл бюджетному решению от AMD в довольно широком спектре задач. Что дополнительно подтверждает минорность грядущего обновления платформы LGA 1700.