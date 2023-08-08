По мнению купертиновцев, это может привести к снижению надежности мобильных устройств

Законодательство Евросоюза продолжает избавлять мобильные устройства от пропиетарных стандартов и искусственных ограничений. В настоящий момент активно прорабатывается норма, согласно которой до 2027 года все смартфоны, продающиеся на территории ЕС, должны будут с завода располагать аккумулятором, который пользователь сможет заменить самостоятельно без использования инструментов.

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Cтарший вице-президент Apple в сфере аппаратного обеспечения Джон Тернус заявил, что внедрение подобной инициативы может отрицательно сказаться на потребительских свойствах выпускаемых компанией устройств. Нововведение создает потенциальную точку отказа, из-за которой снижается надежность всего девайса. В частности, iPhone могут стать менее долговечными, лишившись высокого класса пылевлагозащиты.

По словам Тернуса, Apple лучше знает, как правильно оптимизировать размещение тех или иных компонентов внутри смартфона, поскольку обладает соответствующим багажом знаний, основанных на многолетнем опыте. Какие-то из деталей желательно делать настолько надежными, чтобы их никогда не приходилось ремонтировать. "Это всегда своего рода баланс", — добавил он.