Уровень жизни россиян растет колоссальными темпами

Всемирный банк обновил рейтинг стран, отранжированный по уровню развития экономики, взяв за основу последние официальные статистические данные МВФ по ВВП в пересчёте на паритет покупательной способности. Показатель в 5,51 трлн долларов позволил нашей стране войти в пятерку наиболее развитых мировых экономик.

Китай ожидаемо расположился на вершине, в чем ему немало помогает огромный внутренний рынок. США же продолжают отставать от стремительно ускоряющегося лидера, на текущий момент разрыв составляет внушительные 36%.

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Следующая за Россией Германия, являющаяся локомотивом европейской экономики, находится в глубоком экономическом кризисе, со снижением ВВП на 0,3%. Растущие цены на энергоносители, дефицит квалифицированных кадров, бюрократия и повышенная налоговая нагрузка отрицательно влияют на развитие промышленного производства.

Украина со скромными 539 млрд заняла 45-ю строчку рейтинга. Причем к 2030 году ожидается падение данной цифры на 31% до 372 млрд.

В общем, получается, что, несмотря на все ограничения, Россия продолжается интенсивно наращивать свой экономический потенциал. Что напрямую отражается на жизни ее граждан, давая возможность совершать все более дорогие покупки.