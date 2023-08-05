Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Аппаратная ошибка процессоров AMD позволила получить полный контроль над автомобилями Tesla
Был получен root-доступ с соответствующими привилегиями

реклама

Хакеры взломали компьютерную систему управления автомобилей Tesla, используя неустранимый аппаратный баг в процессорах AMD. При помощи недорогих готовых деталей они манипулировали диапазонами входных напряжений, вызвав сбой в работе CPU. Затем они восстановить код загрузчика путем реверс-инжиниринга и получили привелегии суперпользователя.

Своеобразный "джейлбрейк" открыл доступ к заблокированным опциям, таким, как более быстрое ускорение и подогрев задних сидений. Кроме того, злоумышленники сумели запустить свои приложения в информационно-развлекательной системе, что открывает потенциал для написания самодельных программ для Tesla.

реклама

Более важной является возможность считывания аппаратно защищенных ключей, используемых для аутентификации автомобилей, а также расшифровывания внутренней памяти с предоставлением доступа к личным данным владельцев.

Таким образом, любой, кто обладает физическим доступом в транспортному средству, способен получить над ним полный контроль. В том числе, переносить свою личность на другой автомобиль Tesla и осуществлять ремонт последнего проще и дешевле.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #tesla #процессор #хакеры #cpu #баг #ошибка #root #загрузчик
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Б/у Sapphire Radeon RX 590 из Китая за 8000 рублей легко запустила современные игры с высоким FPS
В сети появились фотографии всех графических процессоров AMD в линейке RDNA3
Разработчики искусственного интеллекта начали скупать игровые видеокарты огромными партиями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
29
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
32
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
6
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
13
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
1
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
5
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
12
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
2
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
2
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Midjourney преобразила персонажей «Игры престолов» в стиле хип-хоп
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Bild: Россия может увеличить армию до трех миллионов человек и продолжать СВО до трех лет
1

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
9
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
18
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
58
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
32
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
1
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6

Сейчас обсуждают

Мегавольт
11:59
Автору спасибо за труды. Думается на брендовой матери он еще послужит. Помню как вдохнул вторую жизнь в 775 сокет поставив 5450. с разгоном до 3,6 закрутилось все побыстрее. А 1270@3.9 до сихпор труди...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Lubitel 32
11:58
Ну во времена P4 брать интел было смерти подобно. Только по тупости или коррупции в россии эти понятия идут не отставая друг от друга. Особенно если касается тендеров на поставки в госучреждения. В т...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Lubitel 32
11:53
Дико "радуют" жывотные покупающие 2011-1 в середине 2023года. На процах Sandy E5 Pci2.0 вот у них точно что то не так.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
glavhyilo
11:51
все ждут серьёзного замеса
Минск получил от Варшавы ноту о нарушении их государственных границ в воздушном пространстве
GPaul
11:51
Понятно. УЖОС! Скоро в тырнет заходить будет противно.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
FelsheR-BAN100908
11:50
ии пишет, ии минусует, как настроишь))
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
GPaul
11:50
Да ладно. Хотя я далёк от такой темы...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Dimkovski
11:48
Это ботов на тест запустили
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Doomcreeper
11:48
Не 5к это. Задрали уже. Пикселей меньше чем в 4к.
Компания Dell выпустила 49-дюймовой монитор с 5K IPS-дисплеем
GPaul
11:48
Ну вы, парни, блин, даёте. ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО "минусов" я не видел ни в одном материале!
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем