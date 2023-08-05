Был получен root-доступ с соответствующими привилегиями

Хакеры взломали компьютерную систему управления автомобилей Tesla, используя неустранимый аппаратный баг в процессорах AMD. При помощи недорогих готовых деталей они манипулировали диапазонами входных напряжений, вызвав сбой в работе CPU. Затем они восстановить код загрузчика путем реверс-инжиниринга и получили привелегии суперпользователя.

Своеобразный "джейлбрейк" открыл доступ к заблокированным опциям, таким, как более быстрое ускорение и подогрев задних сидений. Кроме того, злоумышленники сумели запустить свои приложения в информационно-развлекательной системе, что открывает потенциал для написания самодельных программ для Tesla.

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Более важной является возможность считывания аппаратно защищенных ключей, используемых для аутентификации автомобилей, а также расшифровывания внутренней памяти с предоставлением доступа к личным данным владельцев.

Таким образом, любой, кто обладает физическим доступом в транспортному средству, способен получить над ним полный контроль. В том числе, переносить свою личность на другой автомобиль Tesla и осуществлять ремонт последнего проще и дешевле.