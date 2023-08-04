В погоне за прибылью компании идут на риск

В последние годы рынок облачных вычислений демонстрирует стремительный рост. Компании вкладывают огромные деньги в масштабирование своей инфраструктуры, рассчитывая утилизировать приобретенные мощности с выгодой. Однако решения некоторых из них вызывают определенные опасения — не бегут ли они впереди паровоза?

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Взять, например, CoreWeave — провайдера облачных вычислений на GPU. Данная фирма получила кредит в размере 2,3 млрд долларов, предоставив в качестве залога уже имеющееся на балансе оборудование, построенное вокруг ускорителей NVIDIA H100. По словам компании, она рассчитывает приобрести на предоставленные средства еще больше GPU, построить новые ЦОД и нанять дополнительный персонал. CoreWeave красиво описывает цель всего мероприятия, как удовлетворение растущих потребностей в системах искусственного интеллекта и распределенных высокопроизводительных вычислений.

Разумеется, никто не спорит, что инвестирование в расширение бизнеса — это хорошо, но может случиться так, что хайп на ИИ поутихнет, доходы просядут, а долги никуда не денутся. Впрочем, касается это больше инвесторов CoreWeave, среди которых в основном крупные инвестиционные компании. Что же до NVIDIA, то продавец лопат так или иначе останется в плюсе.