Так как в дело вступили современные средства обнаружения нарушений

В Китае стремительно растет количество случаев контрабанды компьютерных комплектующих и прочей техники. Легкие деньги заставляют множество людей придумывать все новые способы транспортировки товаров мимо глаз работников таможенной службы.

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Так, недавно, последними был задержан автобус, маршрут которого следовал через популярную у нелегалов границу Гуандун-Макао. Применение передового оборудования для сканирования транспортных средств выдало довольно подозрительное изображение, что привело к более тщательному досмотру с привлечением полиции.

В итоге стражами порядка было обнаружено скрытое пространство, смонтированное в нижней части автобуса. В нем нашли 837 процессоров, 900 модулей памяти и 10 SSD, упакованных в пластик и белую бумагу.

Все перечисленные предметы были конфискованы, а дело передано в таможенный отдел по борьбе с контрабандой для проведения дальнейшего расследования. Согласно закону, если данный автобус будет замечен еще в двух схожих инцидентах, от он также может быть изъят.